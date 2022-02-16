Сколько наших соотечественников стали новосибирцами в 2021-м?

В прошлом году в Новосибирск на постоянное место жительства переехали 5 тысяч граждан, воспользовавшись госпрограммой по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщили в правительстве региона.



Только в январе 2022 года в регион приехали 227 соотечественников, в том числе 47 детей. На поддержку программы в Новосибирской области выделено 30 миллионов рублей. Программа действует в регионе с 2009 года. По количеству переехавших Новосибирская область стабильно занимает первое место в СФО.



Прибывшие соотечественники представляют 35 национальностей. Большинство составляют русские – 82,3%, украинцы – 4,7%, немцы – 3,1%, татары – 2,6%. Больше всего соотечественников переезжает из Казахстана (более 90%), а также из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Украины.



Как отметила министр соцзащиты Елена Бахарева, 70% переехавших — это трудоспособные граждане, которые работают на предприятиях торговли, заводах, в школах, строительстве и т.д.



Средний возраст участников программы — 35 лет. 85% соотечественников имеют высшее или среднее профессиональное образование. Около 300 переехавших – это студенты, которые учатся в вузах Новосибирской области. В составе семей в регион переехали около полутора тысяч детей.



В рамках программы соотечественникам предоставляют единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно. Талантливые студенты вправе рассчитывать на ежемесячную стипендию правительства Новосибирской области (2,5 тысячи рублей). Школьники из многодетных и малоимущих семей участников программы обеспечиваются горячим питанием.