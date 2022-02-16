Вместо карьеры чиновника новосибирец выбрал поиски любви на «Доме-2»

Отправиться за любовью на реалити-шоу «Дом-2» решил руководитель муниципального бюджетного учреждения «Отдел по делам молодежи» Бердска Владислав Дубровский.

В эфире программы он сообщил, что десять лет работал ведущим, а затем стал руководителем муниципального учреждения. «Поставил все на кон и приехал сюда к вам строить счастье. Если этот эфир выходит, я лишаюсь всего полностью, всей работы, всего того, что достигал 26 лет», — сказал Владислав.

Кроме того, он отметил, что был дважды женат, и оба раза неудачно. Первая жена была игроком сборной Казахстана по хоккею, в один момент девушка уехала играть в Турцию, где ему изменила. «И в Турции, играя в хоккей, прислала мне прекрасное видео, где она изменяет мне с другим молодым человеком», — поведал Дубровский.

Вторая жена чиновника также ему изменяла, последние отношения закончились на Новый год, когда Дубровский узнал, что в них является любовником — «девушка подделывала свидетельство о разводе и говорила, что с мужем не живет. Она параллельно жила с мужем и со мной». После всех неудачных отношений сибиряк решил рискнуть и попытать счастье на реалити-шоу.

Как сообщила вице-мэр Бердска Жанна Шурова изданию «Бердск-Онлайн», Дубровский уволился по собственному желанию еще 9 февраля.