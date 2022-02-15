Новосибирцы собрали более тысячи книг в рамках акции «Дарите книги с любовью»

Библиотеки Новосибирской области присоединились к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», прошедшей в стране в шестой раз. 14 февраля, в Международный день книгодарения, итоги акции подвели в театральном зале Новосибирской государственной областной научной библиотеки.

В течение трех недель в рамках акции в Новосибирске собрали более тысячи книг. После сортировки детские книги будут переданы юным читателям в Скалинскую сельскую библиотеку Колыванского района, специальную школу-интернат №152 в Новосибирске и областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга». Книги по туризму, краеведению и истории отправятся в центр развития туризма Маслянинского района. К акции присоединились сотрудники Новосибирского отделения ПАО Сбербанк, собрав 250 книг для центра «Радуга».