Новосибирцы собрали более тысячи книг в рамках акции «Дарите книги с любовью»

В этом году общероссийская акция проводилась уже в шестой раз.
Библиотеки Новосибирской области присоединились к Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», прошедшей в стране в шестой раз. 14 февраля, в Международный день книгодарения, итоги акции подвели в театральном зале Новосибирской государственной областной научной библиотеки.
В течение трех недель в рамках акции в Новосибирске собрали более тысячи книг. После сортировки детские книги будут переданы юным читателям в Скалинскую сельскую библиотеку Колыванского района, специальную школу-интернат №152 в Новосибирске и областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга». Книги по туризму, краеведению и истории отправятся в центр развития туризма Маслянинского района. К акции присоединились сотрудники Новосибирского отделения ПАО Сбербанк, собрав 250 книг для центра «Радуга».
Активно поддержали акцию солисты и сотрудники Новосибирского музыкального театра. Специально для школы-интерната №152 артисты подарили несколько детских книг, в том числе аудио-спектакль «Огниво», записанный на студии театра. 14 февраля в библиотеке выступили солисты театра Вадим Кириченко и Алина Шайхеева, а также юные воспитанники вокальной школы «ВГолосе».
В конце вечера организаторы поблагодарили партнеров акции и вручили благодарственные письма. В этом году точками сбора, помимо НГОНБ, стали 17 площадок: Новосибирская областная детская библиотека им. М. Горького, Модельная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Новосибирская областная юношеская библиотека, Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, Центральная городская библиотека им. К. Маркса и другие.
Фото: архивы пресс-служб
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