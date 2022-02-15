Дорого жениться: стоимость свадеб в Новосибирске за год выросла на треть

Около 6% жителей крупных и средних российских городов намерены сыграть свадьбу в 2022 году, выяснили накануне Дня всех влюблённых СберСтрахование жизни и Сбер управление активами. Лидером по количеству планируемых свадеб стал Курск — там жениться собирается 7,4% опрошенного населения. Реже свадьбы планируют жители Хабаровска (4,4%), Владивостока (4,2%) и Якутска (3,3%).

Желающих сыграть свадьбу в 2022 году стало больше, нежели годом ранее, хотя, согласно данным исследования, расходы россиян на свадьбу в 2022 году выросли на 3% по сравнению с 2021 годом и составили в среднем 194 тысячи рублей.

В нашем городе число планирующих сыграть свадьбу за год выросло с 4,8% до 5,4%. При этом ценник на свадьбы в Новосибирске взлетел на треть — со 143 тысяч рублей до 189 тысяч. В целом по стране цены на торжество варьируются от 105 тысяч в Чите до 299 тысяч в Москве.

По мнению россиян, залогом успешной свадебной церемонии по-прежнему являются богатый стол, хороший ресторан и свадебный торт (за этот пункт проголосовало 27% населения), красивое платье невесты (24%), а также большое число гостей (13%). Интересно, что в 2021 году число гостей на торжестве волновало 4% опрошенных.

В среднем же по России показателем успешной свадьбы является число гостей в 50. При этом пригласить на торжество от сотни и более человек хотело бы почти 10% всех опрошенных.