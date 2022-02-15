Восьмилетний новосибирец установил рекорд по ударам кулаками

Скорость юного Спартака Попова поражает — 100 ударов за 12,5 секунд.
Восьмилетний борец из Новосибирска Спартак Попов установил рекорд по ударам кулаками. За 12,5 секунд он 100 раз ударил манекена. Достижение зафиксировало международное агентство рекордов «Интеррекорд» 12 февраля 2022 года.
В 2018 году в свои четыре года Спартак за два месяца установил сразу три рекорда. Он сделал наибольшее количество переходов в упражнении «бойцовский мост с перекатом», присел 61 раз за минуту и нанес 187 контактных ударов по груше также за минуту.
В семь лет юный борец попал в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница» и выиграл 30 тысяч рублей, продемонстрировал навыки владения нунчаками.
Спартак Попов хочет стать профессиональным борцом. Он соревнуется с ребятами старше его и больше по весу, так как в своей весовой категории ему практически нет равных.
Фото: @spartacus_popov
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