Восьмилетний новосибирец установил рекорд по ударам кулаками

Восьмилетний борец из Новосибирска Спартак Попов установил рекорд по ударам кулаками. За 12,5 секунд он 100 раз ударил манекена. Достижение зафиксировало международное агентство рекордов «Интеррекорд» 12 февраля 2022 года.

В 2018 году в свои четыре года Спартак за два месяца установил сразу три рекорда. Он сделал наибольшее количество переходов в упражнении «бойцовский мост с перекатом», присел 61 раз за минуту и нанес 187 контактных ударов по груше также за минуту.