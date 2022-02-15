Что дарили друг другу влюбленные новосибирцы на Валентинов день?

Накануне праздников в период пандемии уже традиционно востребованными становятся онлайн-магазины, где новосибирцы ищут что-нибудь особенное для своих возлюбленных. Мобильная активность вырастает в полтора раза за неделю до Дня святого Валентина. Для сравнения: к Новому году жители регона готовятся более основательно и начинают штурмовать маркетплейсы за месяц до праздничной даты.

Доказательством настоящих чувств уже давно стали смартфоны и в этом году тренд на гаджеты не ослабевает. Именно на площадках с цифровыми девайсами абоненты МегаФона сгенерировали 27% трафика от всех популярных маркетплейсов. 22% трафика абоненты используют на поиски подарков в книжном сегменте, более 10% — на сайтах украшений, косметики и одежды. Причем самыми популярными в этой категории оказались обувные магазины.

Кроме того, один из обязательных атрибутов этого праздника — романтический ужин — многие влюбленные пары тоже выбирают онлайн. Спрос на популярные сервисы доставки пиццы и суши в Новосибирске в этот день второй год подряд увеличиваются в среднем на 15%.