18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

У первого замгубернатора Новосибирской области обнаружен COVID-19

Поделиться:

Напомним, что 9 февраля диагноз «коронавирус» подтвердился у главы региона Андрея Травникова.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов заболел коронавирусом, сообщил ndn.info источник, близкий к региональному правительству. Находится ли он в больнице или проходит лечение амбулаторно, на данный момент неизвестно.

В пресс-службе правительства региона ndn.info на вопрос действительно ли чиновник болен, порекомендовали отправить официальный запрос, ответ на который пресс-служба может готовить в течение семи дней, если не потребуется еще больше времени для уточнения информации.

Юрия Петухова назначили первым заместителем губернатора, руководителем администрации губернатора и правительства в 2015 году. До этого он занимал пост исполняющего обязанности. Ранее возглавлял областную избирательную комиссию.

Фото: архивы пресс-служб

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: