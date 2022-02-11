У первого замгубернатора Новосибирской области обнаружен COVID-19

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов заболел коронавирусом, сообщил ndn.info источник, близкий к региональному правительству. Находится ли он в больнице или проходит лечение амбулаторно, на данный момент неизвестно.

В пресс-службе правительства региона ndn.info на вопрос действительно ли чиновник болен, порекомендовали отправить официальный запрос, ответ на который пресс-служба может готовить в течение семи дней, если не потребуется еще больше времени для уточнения информации.

Юрия Петухова назначили первым заместителем губернатора, руководителем администрации губернатора и правительства в 2015 году. До этого он занимал пост исполняющего обязанности. Ранее возглавлял областную избирательную комиссию.

Фото: архивы пресс-служб