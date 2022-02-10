Армия стала «подножкой» на карьерном пути?

Аналитики Super Job поинтересовались мнением мужчин о призывной армии и выяснили, что каждому 11 опрошенному (9%) воинская служба помешала в карьере, на работе большинства все же не сказалась.

«Большинство мужчин, служивших в армии, сообщили, что этот опыт отнюдь не помешал их карьере (83%). Напротив, 9% мужчин, прошедших армейскую службу, считают, что она негативно отразилась на их профессиональном пути. Чаще всего респонденты рассказывают, что из-за службы в армии потеряли работу, утратили навыки или лишились возможности получить высшее образование», — сообщает Super Job.

Примечательно, что те, кто ответил, что служба не навредила карьере, в большинстве своем зарабатывают более 80 тысяч рублей. Большая часть относящихся негативно к призывной службе граждане младше 34 лет.

При этом те и другие считают, что срочная армия стране все же не нужна. Большинство россиян голосует за формирование вооруженных сил на контрактной основе (55%). Лишь один из пяти россиян (21%) считает, что стране нужна призывная армия.

Среди служивших мужчин сторонников службы по призыву в два раза больше, чем среди не служивших (26% и 13% соответственно), но большинство все равно за контрактную армию (65% среди служивших и 72% среди не служивших).