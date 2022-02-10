Новосибирская молодежь может самостоятельно зарегистрироваться на портале Госуслуг

Подростки старше 14 лет теперь могут самостоятельно зарегистрироваться на портале Госуслуг. Соответствующее постановление Правительства РФ подписал Михаил Мишустин.

Для регистрации подросткам необходимо указать свой СНИЛС, паспортные данные, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Кроме того, зарегистрировать детей младше 14 лет смогут их родители – если у них есть учетная запись на портале.

«Теперь и у школьников с помощью пароля от портала Госуслуг появилась возможность войти в «Электронную школу», узнавать информацию о поступлении в учебные заведения, пользоваться другими полезными цифровыми сервисами. Уже сегодня в электронном виде доступны более 80 массовых социально значимых услуг, на портале реализовано семь суперсервисов, при этом функционал Госуслуг продолжает расширяться и дополняться. Все это делается для экономии времени и повышения уровня комфорта наших жителей при получении государственных услуг», – сообщает министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.