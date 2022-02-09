Многодетные семьи Новосибирской области могут получить сертификаты на 116 тысяч рублей

Правительство Новосибирской области сообщает, что многодетные родители могут получить сертификат на областной семейный капитал. Это входит в перечень регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Отметим, что в текущем году сертификат выдают на сумму 116 648 рублей. Деньги можно использовать в разных целях, государство предлагает новосибирцам восемь вариантов.

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, чаще всего многодетные семьи предпочитают пустить эти деньги на расширение жилплощади. Следующая строчка в рейтинге популярности — покупка машины. Еще можно вложиться в обучение детей или в интеграцию в общество ребенка-инвалида. Также предлагается направить деньги на формирование накопительной части трудовой пенсии родителей. Можно приобрести сельхозтехнику и оборудование или купить компьютер и смежные с ним устройства — клавиатуру, принтер, колонки и прочее. И разрешено использовать средства для подключения дома к инженерно-техническим сетям.

С начала действия этой поддержки в 2012 году сертификат получили уже более 43 тысяч многодетных семей региона, а выплатой воспользовалась почти 31 тысяча семей. Предоставление областного семейного капитала контролирует региональное министерство труда и социального развития.

Подать заявление на сертификат многодетные семьи могут через портал Госуслуг, а также обратившись в МФЦ или центры социальной поддержки населения по предварительной записи.

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