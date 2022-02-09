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Андрей Травников рассказал, подтвердился ли у него коронавирус

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Напомним, что губернатор Новосибирской области привит и ревакцинирован.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опубликовал результаты теста на ковид — коронавирус у него обнаружен. Вчера все публичные мероприятия с участием главы региона были отменены, поскольку у него поднялась температура.

О результатах теста губернатор написал на своей странице в Фейсбуке: «Добрый день, друзья! Сегодня пришел результат моего теста на COVID-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удаленно. Чувствую себя нормально, температуры уже нет. Прививки работают! Всем здоровья! Берегите себя».

Фото: архивы пресс-служб

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