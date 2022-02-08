Андрей Травников ушел на самоизоляцию

Глава Новосибирской области Андрей Травников отправился на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры. Все публичные мероприятия с ним временно отменены.



«У него поднялась температура. Губернатор сейчас находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен, — рассказал корреспонденту ngs.ru руководитель Департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.



Отметим, что Андрей Травников привит от коронавирусной инфекции.

Фото: архивы пресс-служб