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Андрей Травников ушел на самоизоляцию

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У губернатора поднялась температура. Мероприятия с его участием временно отменили.

Глава Новосибирской области Андрей Травников отправился на самоизоляцию из-за поднявшейся температуры. Все публичные мероприятия с ним временно отменены.

«У него поднялась температура. Губернатор сейчас находится дома на самоизоляции. Диагноз пока не поставлен, — рассказал корреспонденту ngs.ru руководитель Департамента информационной политики региона Сергей Нешумов.

Отметим, что Андрей Травников привит от коронавирусной инфекции.

Фото: архивы пресс-служб

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