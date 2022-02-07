Новосибирская область вошла в число лидеров по использованию «Пушкинской карты»

«Пушкинская карта» – совместный проект Минкультуры России, Минцифры России, Почта Банка. Номинал карты в 2022 году – 5000 ₽, до 2000 ₽ из которых можно потратить на билеты в кино на фильмы, включенные в программу. Открыть Пушкинскую карту можно в специальном мобильном приложении «Госуслуги Культура» или в отделении банка-участника программы. В 2022 году это можно сделать в отделении Почта Банка. Приложение «Госуслуги Культура» доступно в AppStore и Google Play. QR-код для скачивания приложения размещен на Госуслугах.



В Новосибирской области в настоящее время к программе «Пушкинская карта» присоединились 32 учреждения (среди них 12 театров, 5 музеев, концертные организации, культурно-досуговые учреждения, кинозалы): 15 государственных, 3 муниципальных, 14 негосударственных (в том числе ИП).



Количество человек, получивших «Пушкинскую карту» в 2021 году, составляет 33 212 (из них 16 848 – школьники, 16 364 – студенты СПО и ВО). По состоянию на 1 февраля 2022 года общее количество пользователей – 44 520 человек (из них 18 292 – школьники, 26 228 – студенты СПО и ВО). По результатам федерального мониторинга Новосибирская область входит в число лидеров по количеству приобретаемых билетов. Всего по состоянию на 31 декабря 2021 года по Пушкинской карте в регионе продано 69 410 билетов, что составляет 291 билет на тысячу человек.



С 1 февраля 2022 года Министерством культуры России поставлена задача обеспечить возможность покупки билетов по «Пушкинской карте» на российские фильмы. Также в 2022 году запланировано, что в события программы «Пушкинской карты» в Новосибирской области будут включены мероприятия масштабных фестивалей, включая IX Транссибирский Арт-фестиваль.



Фото: архивы пресс-служб