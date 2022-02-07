Новосибирская область вошла в число лидеров по использованию «Пушкинской карты»

Благодаря этому проекту молодежь посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи и другие учреждения культуры за счет средств федерального бюджета.
В еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона. С докладом о реализации в Новосибирской области программы «Пушкинская карта» выступила министр культуры региона Наталья Ярославцева.
Андрей Травников подчеркнул, что проект «Пушкинская карта» оказался очень востребованным со стороны жителей Новосибирской области. «По количеству посещений учреждений культуры и частоте использования «Пушкинской карты» наш регион – в числе регионов-лидеров Российской Федерации. Этот проект должен и дальше развиваться в Новосибирской области как отклик на запрос со стороны нашей молодежи и детей. Это – дополнительный инструмент для повышения разнообразия культурной жизни во всех муниципалитетах Новосибирской области, плюс – это дополнительная возможность для развития самих учреждений культуры – федеральных, региональных и муниципальных. Делаю акцент на слове «дополнительная», потому что все ранее существовавшие региональные программы поддержки и развития культуры, в том числе бесплатное и льготное предоставление билетов на различные мероприятия, продолжают работать».
Федеральная программа «Пушкинская карта», направленная на приобщение молодежи 14-22 лет к культурным ценностям, стартовала в Новосибирской области, как и во всей стране, 1 сентября 2021 года. Эта программа является новой государственной мерой социальной поддержки детей и молодежи для расширения их возможностей (вне зависимости от материального положения семьи) посещения платных культурных мероприятий, направленных на формирование гармонично развитой, социально ответственной и патриотичной личности.
Программа позволяет молодым людям посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, концертные организации и другие учреждения культуры за счет средств федерального бюджета, поступающие пользователю на карту «Мир».
«Пушкинская карта» – совместный проект Минкультуры России, Минцифры России, Почта Банка. Номинал карты в 2022 году – 5000 ₽, до 2000 ₽ из которых можно потратить на билеты в кино на фильмы, включенные в программу. Открыть Пушкинскую карту можно в специальном мобильном приложении «Госуслуги Культура» или в отделении банка-участника программы. В 2022 году это можно сделать в отделении Почта Банка. Приложение «Госуслуги Культура» доступно в AppStore и Google Play. QR-код для скачивания приложения размещен на Госуслугах.
В Новосибирской области в настоящее время к программе «Пушкинская карта» присоединились 32 учреждения (среди них 12 театров, 5 музеев, концертные организации, культурно-досуговые учреждения, кинозалы): 15 государственных, 3 муниципальных, 14 негосударственных (в том числе ИП).
Количество человек, получивших «Пушкинскую карту» в 2021 году, составляет 33 212 (из них 16 848 – школьники, 16 364 – студенты СПО и ВО). По состоянию на 1 февраля 2022 года общее количество пользователей – 44 520 человек (из них 18 292 – школьники, 26 228 – студенты СПО и ВО). По результатам федерального мониторинга Новосибирская область входит в число лидеров по количеству приобретаемых билетов. Всего по состоянию на 31 декабря 2021 года по Пушкинской карте в регионе продано 69 410 билетов, что составляет 291 билет на тысячу человек.
С 1 февраля 2022 года Министерством культуры России поставлена задача обеспечить возможность покупки билетов по «Пушкинской карте» на российские фильмы. Также в 2022 году запланировано, что в события программы «Пушкинской карты» в Новосибирской области будут включены мероприятия масштабных фестивалей, включая IX Транссибирский Арт-фестиваль.
Фото: архивы пресс-служб
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