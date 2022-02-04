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Новосибирцы смогут задать вопросы о вакцинации детей представителям минздрава

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Прямая линия на актуальную тему состоится 8 февраля.

8 февраля в общественной приемной губернатора Новосибирской области будет организована «прямая телефонная линия» по теме: «О порядке проведения вакцинации детей с 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции COVID-19». Прямая линия будет проходить с 10:00 до 12:00. Задать вопрос можно по бесплатному телефону 8-800-700-84-73.

В «прямой телефонной линии» примут участие специалисты регионального министерства здравоохранения.

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