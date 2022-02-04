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Общество

Новосибирцы связали стометровый шарф для пожилых людей

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Такова суммарная длина шарфов, связанных на сегодня в рамках доброй акции «Сердечная ниточка».

Акция «Сердечная ниточка» объединила все районы Новосибирской области. Мастерицы из разных уголков региона направили в адрес организаторов связанные своими руками шарфы, платки, шапки, рукавицы, теплые следики, которые в качестве подарков вручают одиноким пожилым людям. Инициаторы акции — региональное министерство труда и социального развития совместно с издательским домом «Советская Сибирь».

3 февраля презенты были переданы в ГАУ НСО СО «Новосибирский дом ветеранов». Более пятидесяти человек получили подарки, несущие частичку тепла людей, которые их связали.

Как отметил заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, сейчас эта акция особенно актуальна, поскольку пожилые люди в стационарных учреждениях проживают в карантинных условиях, когда общение с внешним миром ограничено.

«Лучик добра и внимания» — так отзывались пожилые люди о проекте, повязывая на шее теплые шарфы. Ко многим вещам дополнительно приложены открытки и небольшие сувениры от авторов изделий.

Акция продолжается. Шарф «окутывает» Новосибирскую область: его длина приближается к ста метрам.

Фото: архивы пресс-служб

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