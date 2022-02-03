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Общество

Число многодетных семей в Новосибирской области за пять лет выросло в два раза

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Сколько сейчас таких семей в нашем регионе?

В ходе доклада заксобранию НСО 3 февраля губернатор Андрей Травников рассказал о демографической ситуации в регионе. По его словам, местные власти постоянно дополняют и совершенствуют меры поддержки многодетных семей, число которых выросло за последние пять лет почти в два раза.

«Ожидаем, что в 2021 году миграционный прирост Новосибирской области вновь составит десять тысяч человек. Здесь мы – лидеры в СФО. К показателям экономического благополучия региона я бы отнес и постоянный рост количества многодетных семей. Сегодня в регионе проживает 38 тысяч 111 семей с тремя и более детьми – за пять лет их число выросло почти в два раза. В 2016 году таких семей было немного больше 21 тысячи», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Только в 2021 году ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей на общую сумму почти 2,5 миллиардов рублей получали 20 тысяч 862 семьи (на 1,6 тысяч семей больше запланированного). Сертификаты на получение областного семейного капитала получили 4 795 семей на общую сумму 468 миллионов рублей.

Андрей Травников считает, что один из показателей стабилизации экономики — возвращение к «доковидному» миграционному приросту населения. А в этом году регион показал положительную динамику основных показателей экономики.

Губернатор также отметил, что в целом Россия переживает период демографической «ямы». Одна из причин этого явления — пандемия. Примечательно, что впервые за несколько лет позитивные миграционные процессы не смогли «перекрыть» показатели естественной убыли населения в регионе (она превысила рождаемость примерно на 14 тысяч человек).

По словам Андрея Травникова, регион и дальше будет усиливать меры поддержки и стимулировать демографический рост.

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