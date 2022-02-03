Когда новосибирские школьники «на удаленке» получат сухие пайки?

Сухпайки новосибирским школьникам, находящимся на дистанционном обучении, начнут выдавать завтра, 4 февраля. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Хочу напомнить, что начальная школа не перешла на дистанционное образование. Они учатся в очном формате. И они обеспечены горячим бесплатным питанием по закону. Потребовалось некоторое время, чтобы учесть всех ребятишек по определенным категориям, которые старше, с 5 по 11 классы, но тоже имеют право на бесплатное питание. Как правило, это дети из малообеспеченных семей, с ОВЗ и т. д. Подготовлено 18 тысяч наборов, их начнут выдавать завтра» — сказал мэр.

В составе наборов следующие продукты: макароны, крупы (овсяные хлопья, крупа рисовая и гречневая), сахар, подсолнечное масло, мясные и рыбные консервы, сухое молоко, черный чай, сгущенное молоко и повидло.

Предполагается, что онлайн-обучение продлится у школьников до 13 февраля.