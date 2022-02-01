Матримониальная статистика: новосибирцы стали чаще вступать в брак

За год в Новосибирской области увеличилось число браков и уменьшилось количество разводов. По данным Росстата, в декабре-2021 в регионе сыграли 1317 свадеб, что на 160 больше, чем в аналогичном месяце 2020 года. Разводов, наоборот, стало меньше. Если годом ранее брак расторгли 1183 пар, то в декабре 2021 года — только 1026.

Такая тенденция отмечается и в других сибирских регионах, за исключением Тувы и Хакасии. В целом в первый месяц зимы на территории федерального округа заключили 7916 браков (в 2020 — 6828) и подписали 6668 свидетельств об их аннулировании (в 2020 — 7343).

Отметим, что по итогам года Новосибирская область занимает второе место в СФО по числу разводов. На первом месте — Красноярский край, а на третьем — Кузбасс. Кроме того, в регионе продолжает сокращаться рождаемость. В декабре 2021 новосибирские ЗАГСы зарегистрировали 2322 новорожденных, а в декабре 2020-го — 2519.