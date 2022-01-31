Новосибирский вирусолог рассказал, почему важно вакцинировать подрастающее поколение

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов отмечает, что ребенок может принести коронавирус из детсада или школы, но даже не догадываться об этом. А ведь он будет тесно общаться и с родителями, и с бабушками-дедушками, которые находятся в группе риска по заболеваемости ковидом. «Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С омикроном эта история может повториться», — сообщил новосибирский ученый РИА Новости.

По мнению эксперта, уберечь от инфекции взрослых поможет вакцинация подростков препаратом «Спутник М», который начали внедрять в России. Отечественный препарат предназначен для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. «Компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca срочно испытали вакцины на детях и в конце июля уже начали их внедрять. У нас внедрение «Спутника М» начинается сейчас», — подчеркнул Нетесов.

Отметим, что на днях первая партия вакцины «Спутник M» для детей от 12 до 17 лет поступила в Новосибирскую область. Сейчас в учебных заведениях региона составляют списки желающих вакцинироваться.