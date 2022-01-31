Анатолий Локоть поддержал идею обязательной регистрации домашних животных

«Требования к содержанию животных, прописанные в законе, не обеспечивают безопасное нахождение на одной территории людей и собак, не устраняют причины, способствующие росту количества безнадзорных животных», — заявил мэр Анатолий Локоть на заседании Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

По данным главы города, в 2020 году в Новосибирске зафиксировано 1150 случаев нападения собак, в 2021-м — уже 1170. Локоть связывает, что фактором роста числа обращений является практика «широкого распространения самовыгула собак».

Отловом бродячих животных в Новосибирске занимается муниципальный Центр по проблемам домашних животных и подрядные организации. За последние три года центром принято 7,5 тысячи заявок, отловлено свыше 2 тысяч собак. При этом в законе закреплен принцип ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск на прежнее место обитания. И только опасные животные, проявляющие агрессию, содержатся в приюте пожизненно.

Приютов при этом не хватает. А в бюджете на этот год заложено только 10 млн рублей на разработку проекта нового приюта в Ленинском районе, на ул. Дукача. Запустить объект планируется в 2023 году. По предварительным подсчетам, стоимость строительства одного приюта для размещения 250 животных превысит 80 млн рублей.

На фоне сложившейся ситуации Анатолий Локоть заявляет о необходимости менять законодательство. В частности, ввести обязательную регистрацию и учет животных. Также предлагается установить единые нормы содержания кошек и собак в России, в том числе определить предельное количество домашних животных, содержащихся в жилом помещении. А при регистрации обязывать владельцев вакцинировать питомцев.