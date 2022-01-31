Доставай палочки: новосибирцы попали в мировой топ фанатов суши

Азиатская кухня уверенно завоевывает сердца гурманов по всему миру. Особое предпочтение отдается суши — по данным исследователей, это блюдо входит в топ самых популярных среди пользователей соцсетей.

Например, аналитики определили, что фотографии суши занимают 5-е место по частоте публикаций в Instagram — сразу после мороженого и пиццы. Австралийский журнал Chef`s Pencil пошел еще дальше и выяснил, в каких городах обитают самые главные фанаты суши — за исключением, конечно, японских.

Рейтинг формировался при помощи сервиса Google Trends, который анализирует все поисковые запросы в интернете. Чаще всего информацию о суши, рецептах блюда и местах его продажи искали жители Ванкувера. Популярность суши в канадском морском порту оценивается на 100 баллов.

На втором месте неожиданно оказался Новосибирск с 99 баллами. Стоит отметить, что это единственный населенный пункт России, упомянутый в списке.

«Крупнейший город Сибири может показаться необычным претендентом на второе место после мировой столицы суши, но точно не для россиян. Россия и несколько других бывших советских республик почти одержимы суши. Вместе с пиццей суши являются самой популярной едой навынос, а в крупных городах суши часто включают в меню ресторанов», — сообщает Chef`s Pencil.

Всего в рейтинг включены 15 городов. Места с 3-го по 5-е заняли украинские мегаполисы: Одесса (93 балла), Харьков (87 баллов) и Киев (86 баллов).