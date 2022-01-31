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В Новосибирске поклонники моржевания совершили заплыв в ледяной Оби

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Температура воды была чуть выше ноля градусов.

В Новосибирске прошел заплыв для любителей зимнего плавания. Моржи переплыли ледяную Обь за 20 минут. Об этом рассказали в Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Новосибирской области «Белые медведи». «Мероприятие по экстремальному зимнему плаванию мы посвятили Дню дальней авиации России и Дню студента», – рассказали в организации.

Новосибирские моржи из федерации «Белые медведи» вместе с коллегами из томской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Томские моржи» переплыли ледяную Обь в Новосибирске. Всего пловцы проплыли около 800 метров за 20 минут.

Трое пловцов поучаствовали в сквозном переплыве Оби, еще трое – в эстафете. Участники заплыва рассказали, что погода способствовала быстрому заплыву, по ощущениям температура воды была чуть выше ноля градусов.

Фото:  группа ВКонтакте aqua_ice

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