В Новосибирске поклонники моржевания совершили заплыв в ледяной Оби

В Новосибирске прошел заплыв для любителей зимнего плавания. Моржи переплыли ледяную Обь за 20 минут. Об этом рассказали в Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Новосибирской области «Белые медведи». «Мероприятие по экстремальному зимнему плаванию мы посвятили Дню дальней авиации России и Дню студента», – рассказали в организации.



Новосибирские моржи из федерации «Белые медведи» вместе с коллегами из томской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания «Томские моржи» переплыли ледяную Обь в Новосибирске. Всего пловцы проплыли около 800 метров за 20 минут.



Трое пловцов поучаствовали в сквозном переплыве Оби, еще трое – в эстафете. Участники заплыва рассказали, что погода способствовала быстрому заплыву, по ощущениям температура воды была чуть выше ноля градусов.

Фото: группа ВКонтакте aqua_ice