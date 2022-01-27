Новосибирских школьников на карантине будут подкармливать сгущенкой и макаронами

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области планируют школы собираются масово отправить на карантин. Учеников, которые уйдут на дистант, обеспечат сухпайками.

О том, что в регионе собираются ввести всеобщий карантин, губернатор Андрей Травников заявил сегодня, 27 января. По его словам, учеников младших классов планируется отправить на двухнедельные каникулы, средних и старших – на дистанционное обучение. Лишь 11-классники продолжат ходить на занятия.

Многодетные, малоимущие семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, на протяжении всего карантина будут получать продуктовые наборы за счет государства. Их уже обеспечивали натуральной помощью весной 2020 года, когда в Новосибирской области впервые был объявлен локдаун.

В составе наборов следующие продукты: макароны, крупы (овсяные хлопья, крупа рисовая и гречневая), сахар, подсолнечное масло, консервы мясные и рыбные, сухое молоко, черный чай, сгущенное молоко и повидло.