Мобильная бригада накормит бездомных в Новосибирске

Проект по работе мобильной приемной стартовал в прошлом году. На счету специалистов уже более 90 выездов по Новосибирску в места скопления лиц без определенного места жительства. В текущем году планируется осуществить более ста подобных мероприятий.

По словам специалистов мобильной бригады, наибольшее скопление бездомных людей в городе Новосибирске наблюдается у железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» и в Нарымском сквере. Именно здесь и организуют пункты выдачи горячего питания, предоставляют теплые вещи нуждающимся. В прошлом году клиентами мобильной приемной стали 2850 человек.



Как отметил заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов, пилотный проект наряду с гуманитарной направленностью носит и информационный характер. В составе мобильной бригады – специалисты ГАУСО НСО «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан», которые являются экспертами в вопросах оказания социальных услуг людям, оказавшимся по тем или иным причинам в трудной жизненной ситуации, и вынужденным скитаться по улицам в поисках еды и ночлега. Адресность проекта позволяет в индивидуальном порядке рассказать конкретному бездомному человеку о социальных услугах, за которыми он может обратиться как в государственное учреждение, так и в некоммерческие структуры, работающие в данном направлении. Кроме того, с текущего года в регионе апробируется закон о социальном заказе, в рамках которого люди без определенного места жительства могут получить специальный сертификат и, выбрав организацию, пройти социально-реабилитационный курс за счет государства.



Получить сертификат можно, обратившись в отделы социального обслуживания населения при администрациях муниципальных районов. Продолжительность курса – 21 день. Обязательное условие – наличие паспорта.



Есть случаи, когда человек проявляет заинтересованность в дальнейшем устройстве в доме ночного пребывания или в организациях – партнерах министерства. Здесь можно получить не только место для проживания, но и содействие в восстановлении утраченных документов, поиске работы. Только в 2021 году в Областной комплексный центр социальной адаптации граждан обратились порядка 2 тысяч человек без определенного места жительства. Отделение срочной помощи учреждения работает в круглосуточном режиме по адресу: Владимировский спуск, 6.

Фото: архивы пресс-служб