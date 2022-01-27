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В Новосибирской области введут обязательную вакцинацию для подростков?

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На интересующий большинство родителей вопрос ответил Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в нашем регионе не планируется обязательная вакцинация от коронавируса для подростков.

«Обязательной вакцинации не предполагается. Масштаб вакцинации будет зависеть от объема поставки вакцин», – сказал он в ходе пресс-конференции.

Неделю назад в регион поступила первая партия препарата «Спутник М» — 1440 доз. Вакцину направили в поликлиники Новосибирска и медучреждения районов области.

Глава региона добавил, что вакцинация подростков фактически стартовала еще до поступления партии. Был сформирован список желающих поставить прививку, и «он начинает отрабатывается».

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