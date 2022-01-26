Более трети новосибирцев стали меньше заботиться о своей внешности на удаленке

Аналитики портала hh.ru провели опрос среди работников и соискателей Новосибирской области и узнали, как повлияла на жизнь удаленная работа. Как заявили 38% респондентов, они стали меньше следить за своим внешним видом. Чаще всего об этом говорили ИТ-специалисты (53%) и маркетологи (51%).



Больше ухаживать за собой стали 26% опрошенных. В первую очередь следить за внешним видом стараются административный персонал (34%) и банковские работники (30%). При этом 36% опрошенных считают, что их внешний вид остался таким же, каким был раньше.



В неформальной одежде работают из дома 59% респондентов. Повседневной одежде отдают предпочтение 30%, 8% занимаются делами в пижаме или халате. Только 2% надевают офисный верх и домашний низ. При этом никто из респондентов не работает из дома в одежде для офиса.