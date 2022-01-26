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Насколько постковидный синдром распространен среди новосибирцев?

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Усталость, астения, одышка — вот лишь некоторые проявления данного синдрома.

Глава Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Фомичева сообщила, что почти у каждого третьего новосибирца, который прошел углубленную диспансеризацию, выявили постковидный синдром.

«28% лиц, прошедших диспансеризацию, имеют постковидный синдром. Это могут быть проявления астении, усталости, одышки. Это могут быть обострения хронических заболеваний. Это может быть старт заболеваний, например, для тех, кто находился в стадии преддиабета», — цитирует слова Фомичевой ТАСС.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова заявила, что на данный момент углубленную диспансеризацию прошли больше 16 тысяч переболевших коронавирусом.

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