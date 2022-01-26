Россияне смогут получить «премию» за участие в испытаниях новой вакцины

Жители России могут рассчитывать на новую денежную выплату в размере 10 тысяч рублей, если примут участие в исследовании нового типа вакцины против COVID-19. Единственное ограничение – это возрастной диапазон от 18 до 55 лет. Об этом сообщает PRIMPRESS.



Новая вакцина разрабатывается центром имени Гамалеи, которому также принадлежит выпуск «Спутник V» и «Спутник Лайт». На этот раз ученые исследуют назальную версию препарата от ковида. Испытание будет проводить ООО «РИК-Фарма». Организацию выбрали в декабре 2021 года в качестве организатора и руководителя процесса.



От участников испытаний потребуется согласие на введение препарата как внутримышечно, так и в носовую полость. После их состояние будут контролировать медики.