Насколько новосибирцам доступна высокооплачиваемая работа?

Сервис SuperJob составил рейтинг городов России по доступности высокооплачиваемой работы.

Список формировался на основе опроса 9000 человек из разных населенных пунктов. Респондентам предстояло ответить, насколько по пятибалльной шкале они оценивают возможность найти работу с достойной зарплатой в своих городах. Пять баллов означало отлично, а один — очень плохо.

Результаты исследования оказались неожиданными. Как отметили аналитики, высокой оценкой не смогла похвастаться «даже благополучная Москва». Столица страны заработала 2,80 балла, при этом став лидером списка.

В тройку также вошли Екатеринбург (2,57 балла) и Пермь (2,56 балла). На четвертом месте расположился Петербург, набравший 2,54 балла, а на пятом — Казань с 2,5 балла. Менее радужные перспективы трудоустройства предстают в Красноярске (2,47 балла) и Самаре (2,42 балла).

«Еще сложнее жителям таких мегаполисов, как Новосибирск, Челябинск и Воронеж: Доступность высокооплачиваемой работы, по средним оценкам, здесь составляет 2,38; 2,37 и 2,29 балла соответственно», — рассказали в исследовательском центре SuperJob.

Омск с показателем 2,09 балла и Волгоград (1,89 балла) — на последних строчках рейтинга.