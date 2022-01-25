С каким настроением новосибирцы вернулись к работе после январских праздников?

После зимних каникул большинство новосибирцев вернулись к исполнению своих рабочих обязанностей без особого энтузиазма. Жителей опросил сервис hh.ru. Треть респондентов (33%) сообщили, что вернулись к своим рабочим обязанностям после праздников с плохим настроением. Чуть меньше (32%) не заметили в своем настрое изменений, а 3% новосибирцев до сих пор отдыхают.

Лучше всего себя чувствовали представители менеджмента и продаж, а наиболее скверный настрой преобладал у педагогов, производственников и hr-специалистов.

Также выяснилось, на новогодних каникулах более половины новосибирцев продолжали работать. Чаще всех работал административный персонал, представители сферы производства и торговли.