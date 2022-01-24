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Школьников в Новосибирской области начали тестировать на коронавирус из-за роста ковидной статистики среди детей

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Одиннадцатиклассников проверяют массового, так впереди у них ответственные экзамены.

Новосибирских школьников начали тестировать на наличие ковида из-за роста заболеваемости среди детей. Основная цель – оценить уровень заболеваемости детей после каникул. Тестирование бесплатное и добровольное, процедура абсолютно безопасная. Стерильной палочкой берут мазок из носа, погружают его в специальный раствор, капают на тест-полоску.

Врач-педиатр детской клинической больницы № 1 Любовь Кошкарева отмечает, через 10-15 минут тесты готовы. Если на индикаторе проявляется одна полоска, результат отрицательный, две – положительный. При подозрении на COVID-19 школьника отправляют на ПЦР. Январь для проведения тестирования выбрали не случайно: дети вышли в школу после каникул.

«После осенних каникул количество заболевших возросло в пять раз, ─ сообщил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин. ─ Тестирование проводим, чтобы сдержать рост заболеваний».

«Учитывая заболеваемость детского населения на территории Российской Федерации, мы оцениваем возможность расширения детского коечного фонда в Новосибирске, ─ отметил министр здравоохранения Константин Хальзов. ─ Будем рассматривать ещё два медицинских учреждения».

Массово в Новосибирске на коронавирус проверяют только одиннадцатиклассников. Впереди у ребят ЕГЭ, идет подготовка, и отвлекаться от учебы нежелательно.

Чем раньше выявлено заболевание, тем проще сдержать распространение инфекции. Классы, где есть заболевшие ученики, уходят на карантин. Пока коронавирус подтвердили у трех выпускников из 6 500.

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