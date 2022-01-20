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Новосибирск попал в топ-10 наиболее удачных для построения карьеры городов

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Столица Сибири оказалась на седьмом месте «карьерного рейтинга».

«Работа.ру» опубликовала ежегодный рейтинг лучших городов России для построения карьеры. В него попадают крупные населенные пункты России, в которых россияне видят возможность профессионального роста.

Традиционно топ возглавила Москва. Большинство (76%) опрошенных считают, что рассчитывать на карьерные перспективы можно только в столице страны. На втором месте вновь расположилась северная столица — Петербург, за который проголосовало 52% респондентов.

Оставшаяся часть лучшей пятерки претерпела изменения. Если годом ранее Краснодар получил третье место (26%), то теперь — лишь шестое (19%). Вместо него в тройку лидер включили Екатеринбург (32%).

Сочи был вытеснен с четвертого места Казанью (24%), на этот раз пляжный курорт оказался на пятом месте. Его выбрали 18% опрошенных.

Новосибирск же остался на прежней позиции (седьмое место), хотя в прошлом году набрал больше голосов — 16% против нынешних 14%. На последних строчках топ-10 разместились Калининград (12%), Владивосток (11%) и Тюмень (10%). В прошлом году они не вошли в десятку лучших.

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