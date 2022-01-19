Минпромторг Новосибирской области устраивает отбор на предоставление субсидий

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (далее — Минпромторг НСО) объявляет о проведении отбора предложений для определения получателей субсидий хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях) на территории Новосибирской области, посещение которых гражданами приостановлено с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Отбор проводится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Новосибирской области от 30.12.2021 № 570-п «Об утверждении порядка предоставления за счет средств областного бюджета Новосибирской области субсидий хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сфере аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях) на территории Новосибирской области, посещение которых гражданами приостановлено с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года».

Цель предоставления субсидий — предоставление компенсации затрат на выплату заработной платы сотрудникам хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях) на территории Новосибирской области, посещение которых гражданами приостановлено с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Субсидии предоставляются единоразово.

Дата окончания приема предложений — 14.02.2022 включительно, кроме выходных и праздничных дней.

С информацией о проведении отбора получателей субсидии можно ознакомиться на сайте Минпромторга НСО по ссылке