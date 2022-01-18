Кого в Новосибирской области будут ревакцинировать в первую очередь?

В Новосибирской области во время ревакцинации особое внимание уделят учителям, врачам, социальным работникам и пожилым людям. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. По словам замминистра здравоохранения Елены Аксеновой, сейчас подходящая ситуация для вакцинации, в том числе повторной: эпидемическая ситуация остается стабильной.

Госпожа Аксенова отметила, что нужно быть готовым к подъему заболеваемости. Это подтверждает ситуация в других странах и в ряде регионов России. Вакцинация остается наиболее эффективным методом защиты.

«Во-первых, мы видим и в [инфекционных] госпиталях, и среди тех, кто лечится амбулаторно от коронавирусной инфекции, минимальное количество граждан, которые вакцинировались. Привитые обычно переносят инфекцию в легкой форме и очень редко требуют стационарного лечения. И второе, на что мы обращаем внимание – стали болеть коронавирусом граждане, которые прошли [вакцинацию] более шести месяцев назад и не ревакцинировались», – подчеркнула замминистра здравоохранения.

Ежедневно в регионе прививаются 10-12 тысяч новосибирцев, отмечает Елены Аксеновой. У системы здравоохранения есть резерв: в стационарах и мобильных пунктах можно вакцинировать до 20 тысяч человек в день.