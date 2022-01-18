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Почти треть новосибирцев, поменявших работу в 2021-м, разочарованы новым местом

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В каких профессиональных сферах градус недовольства особенно высок?

Сервис hh.ru провел опрос среди соискателей из Новосибирской области и выяснил, довольны ли они новым трудоустройством. Выяснилось, что 31% респондентов, сменивших работу в течение прошлого года, не обрадовали изменения.

Плюсы в новом месте увидели 29% опрошенных. Столько же не заметили разницы, а 11% респондентов не смогли ответить. Чаще всего позитивно к смене работы относятся ИТ-специалисты – 41% опрошенных. Больше всего недовольны изменениями представители высшего менеджмента – 46%.

В наступившем году не исключают смену работы 73% трудоустроенных респондентов. Не планируют уходить со своего места 9%, остальные еще не решили. Из работающих участников опроса 46% в течение года хотели бы сменить сферу деятельности. Чаще это представители продаж, банковские служащие и административный персонал.

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