Почти треть новосибирцев, поменявших работу в 2021-м, разочарованы новым местом

Сервис hh.ru провел опрос среди соискателей из Новосибирской области и выяснил, довольны ли они новым трудоустройством. Выяснилось, что 31% респондентов, сменивших работу в течение прошлого года, не обрадовали изменения.

Плюсы в новом месте увидели 29% опрошенных. Столько же не заметили разницы, а 11% респондентов не смогли ответить. Чаще всего позитивно к смене работы относятся ИТ-специалисты – 41% опрошенных. Больше всего недовольны изменениями представители высшего менеджмента – 46%.

В наступившем году не исключают смену работы 73% трудоустроенных респондентов. Не планируют уходить со своего места 9%, остальные еще не решили. Из работающих участников опроса 46% в течение года хотели бы сменить сферу деятельности. Чаще это представители продаж, банковские служащие и административный персонал.