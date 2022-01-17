Сколько новосибирцев копят деньги «на старость»?

7,7% россиян (примерно каждый 13-й) копят деньги «на старость». Такие данные получены с после проведения опроса, в котором приняли участие более 13 тысяч жителей городов с населением более 500 тысяч человек, пишут «Известия». Ежемесячно россиянам удается оправлять в копилку в среднем 7,4 тысячи рублей.

Больше всего россиян, откладывающих на старость, проживает в Омске (8,8%), Новосибирске (8,6%), Перми (8,5%), Ярославле (8,3%) и Липецке (7,8%). Меньше всего в Оренбурге (3,8%), Астрахани и Уфе (по 4%), Пензе (4,3%), Краснодаре (4,6%) и Хабаровске (4,8%).

Более половины опрошенных (51,4%) причинами накоплений назвали неуверенность в том, что государственной пенсии им хватит на комфортную жизнь. 41% участников опроса не хотел бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, 5,5% создают себе возможность не работать в старости, а 2,6% не хотят обременять материальной помощью детей.

В среднем россияне откладывают на пенсию 7,4 тысячи рублей в месяц. Мужчины сберегают примерно 8,6 тысяч рублей, женщины — 6,3 тысячи рублей.