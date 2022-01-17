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Россияне не смогут покупать алкоголь по выходным дням?

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Такую меру предлагают рассмотреть в Государственной думе.

О необходимости ограничить в России продажу алкоголя в выходные дни заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с Ura.ru. По его словам, такие меры нужны для защиты здоровья граждан. Он отметил, что подобная практика распространена по всему миру и помогает снизить объем потребления алкоголя.

«Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — отметил депутат. Он также призвал повысить возраст продажи алкоголя до 21 года, поскольку это важно «с точки зрения обороноспособности и выживания нации».

Вместе с тем господин Хамзаев выступил против полного запрета алкогольной продукции. По словам депутата, это вызовет рост продаж суррогатов.

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