Как изменится жизнь россиян в будущем году: о законах, вступающих в силу с 1 января

Рассказываем о важных законах, которые начнут действовать с 1 января 2022-го.

Новый порядок получения вычетов по НДФЛ

С 1 января 2022 года вступают в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, среди которых есть и изменяющие порядок возврата НДФЛ путем заявления налоговых вычетов. С этой даты прибавляется новый социальный вычет по НДФЛ — на физкультурно-оздоровительные услуги. Речь идет о занятиях спортом или фитнесом самого налогоплательщика или его детей младше 18 лет. Теперь за стоимость этих услуг можно возместить 13% НДФЛ. Это право есть у всех налогоплательщиков. За год разрешают вернуть до 15 600 рублей, но не только за фитнес, но и за другие расходы на которые распространяется социальный вычет — на лечение, приобретение медикаментов, обучение себя и детей.

Кроме того, поправками в НК РФ, внесенными Федеральным законом от 05.04.2021 № 88-ФЗ законодатели упростили порядок получения социальных и имущественных вычетов.

Теперь социальные вычеты за оплату лечения, обучения, спортивных услуг или страховых взносов по договору добровольного страхования жизни разрешено через работодателя. То есть ждать окончания года, в котором понесены расходы, больше не нужно. Правда, в этом случае нельзя получить возврат деньгами, после получения от ФНС работодатель просто перестанет удерживать НДФЛ с работника до тех пор, пока не закончится согласованная сумма возврата.

Интеллектуальные системы учета электроэнергии

С 1 января 2022 года вступают в силу последние поправки в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ по которым разрешена установка только интеллектуальных приборов учета электроэнергии, то есть «умных счетчиков», гражданам. Но менять счетчики с 1 января никто не будет, их будут обновлять только по мере окончания срока службы уже установленных у потребителей приборов учета. Суть интеллектуальности новых счетчиков состоит в том, что они будут подключены к интернету и будут самостоятельно передавать поставщикам показания о количестве потребленной электроэнергии. Если потребитель или какие-то злоумышленники попытаются вмешаться в работу счетчика, он сообщит об этом энергопоставляющей компании.

Замену будут осуществлять бесплатно для потребителей — за счет энергетических компаний, поставляющих электроэнергию гражданам. В свою очередь потребителей обяжут обеспечивать сохранность счетчиков, которые расположены в принадлежащих им жилых помещениях.

Ограничение выдачи потребительских кредитов гражданам

В январе вступит в силу Федеральный закон от 06.12.2021 № 398-ФЗ. Его нормами предусмотрено, что Банк России будет устанавливать максимально допустимую сумму потребительских кредитов и займов, которую банки и микрофинансовые организации могут выдать гражданам в течение квартала. Ограничения не распространяются на ипотеку и автокредиты.

Одновременно нормами Федерального закона от 29.12.2020 № 479-ФЗ упрощается выдача кредитов и открытие счетов гражданам в крупных российских банках. Теперь они смогут обеспечить это без личного присутствия, на основании идентификации через сайт банка или его мобильное приложение.

Беззаявительный порядок назначения пенсии и информирование граждан о ее размере

С начала 2022 года Федеральным законом от 26.05.2021 № 153-ФЗ вводится беззаявительный порядок назначения пенсий и социальных выплат. Без заявления граждан Пенсионный фонд назначит и начнет выплачивать:

* пенсию по инвалидности;

социальную доплату до прожиточного минимума;

* досрочную пенсию по старости, назначенную по направлению от центра занятости населения. Теперь социальные вычеты за оплату лечения, обучения, спортивных услуг или страховых взносов по договору добровольного страхования жизни разрешено через работодателя.

Страховую пенсию по старости будут оформлять в упрощенном порядке. Заявление будут принимать через портал «Госуслуги». Если данных, которые есть в распоряжении Пенсионного фонда, будет достаточно, пенсию назначат автоматически, без необходимости представлять дополнительные документы.

Кроме того, с 1 января 2022 года сотрудников Пенсионного фонда России обязали информировать граждан о планируемом размере их страховой пенсии, и о суммах средств пенсионных накоплений. Такие уведомления ПФР начнет рассылать, начиная с возраста 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин. Первые уведомления от ПФР в 2022 году получат мужчины 1977 г.р. и женщины 1982 г.р. и старше. Уведомления поступят в личный кабинет на портале «Госуслуг». Если регистрации на портале нет, то информацию предоставят в отделениях Пенсионного фонда России.

Новый порядок кадастрового учета недвижимости

С 1 января изменяется порядок проведения кадастровой оценки объектов недвижимости. Нормами Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ установлено, что проводить переоценку во всех российских регионах теперь будет не реже, чем один раз в четыре года. Для городов федерального значения (Москвы, Петербурга и Севастополя) этот срок будет в два раза меньше — один раза в два года, по решению местных властей. Впервые всероссийская кадастровая оценка пройдет в 2022 году.