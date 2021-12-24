Невакцинированных новосибирских школьников будут переводить на удаленку?

В Новосибирской области в скором времени стартует массовая вакцинация «Спутником М» учеников школ. На днях об этом завил министр образования региона Сергей Федорчук. Он подчеркнул, что принуждать к прививке детей не будут, как и нарушать их права. В разговоре с «МК в Новосибирске» юрист Юлия Казанцева объяснила, к чему стоит готовиться родителям на самом деле.

Адвокат по медицинским и гражданским делам Юлия Казанцева не исключила, что вакцинация детей от COVID-19 может стать обязательной – это будет зависеть от решения главного санитарного врача. При этом эксперт поспешила заверить, что сейчас прививки в нашей стране ставят на добровольной основе, и с родителей школьников будут брать письменное разрешение.

«От 20 декабря 2021 года вакцинацию от коронавируса ввели в национальный календарь профилактических прививок. Это означает, что в школах начнут прививать детей, но только с письменного согласия на эти действия родителей, – отметила госпожа Казанцева. – В ходе других прививочных кампаниях действует Федеральный закон -323, согласно которому с 15 летнего возраста самостоятельно принимают решение о медицинском вмешательстве».

Адвокат предположила, что, возможно, непривитых от ковида детей начнут переводить на дистанционную форму обучения. Такое решение может принять главный санитарный врач региона в случае очередной вспышке заболеваемости.

«Правда, пока не ясно, как будет решаться вопрос с детьми, которым нельзя вакцинироваться, – сказала эксперт. – Я вот, например, не против вакцинации моего старшего сына, но врачи дали ему медотвод на год от любых вакцин, так как у него аутоиммунное заболевание».

При этом ученый, кандидат биологических наук из Новосибирска Сергей Седых считает, что вакцинация детей должна быть обязательной изначально. По его мнению, штамм коронавирусной инфекции имеет свойство изменяться, и нет гарантии, что новый не начнет вредить непривитым детям.