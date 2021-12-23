Новосибирских подростков смогут вакцинировать от коронавируса прямо в школах

На данный момент противоковидная вакцина для детей «Спутник М» в наш регион еще не поступила , однако новосибирские школы уже готовятся к массовой прививочной кампании. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Он отметил, что еще до начала прививочной акции предстоит провести работу с родителями, чтобы не было скандалов. При этом министр подчеркнул, что заставлять подростков прививаться никто не имеет права. По его словам, по закону подростков не могут заставить вакцинироваться. Внесение прививки от коронавируса в календарь профилактических прививок сейчас обсуждается.

Глава министерства сказал, что, возможно, прививки будут делать прямо в школах, чтобы не отправлять детей в поликлиники. Господин Федорчук отметил, что лично он дал бы добро на вакцинирование ребенка.