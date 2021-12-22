Губернатор Новосибирской области наградил поисковые отряды

Глава региона Андрей Травников принял участие в торжественном подведении итогов поисковых экспедиций Новосибирской области за 2021 год. Губернатор отметил, что у поисковиков России этот непростой год завершается с существенными с результатами.

«870 имен солдат возвращено в память потомкам, над этим трудились ребята из 70 регионов страны – они провели более двух тысяч экспедиций на территории 37 субъектов, эксгумировали и захоронили более 18 тысяч бойцов, прочитали 270 медальонов. Я сознательно не выделяю вклад поисковиков Новосибирской области, потому что это – общий результат каждой экспедиции, в них трудятся представители самых разных регионов, и вы работаете на общее дело. Единственное – отмечу, что поисковое движение Новосибирской области известно, как одно из самых активных и авторитетных в стране, – сказал Андрей Травников. – Этот результат – почти 1000 судеб солдат снова возвращены к памяти – он еще раз дает ответы на глупые вопросы о том, зачем вы это делаете, зачем тратите время на кропотливую работу в архивах, в исследованиях, зачем переносите тяготы экспедиции и все сложности и неудобства полевой жизни. На самом деле – это большое дело. В свое время было сказано: «Для нас война не закончится, пока последний солдат не будет похоронен». И мы эту битву продолжаем, отстаиваем память. Причем – память не только отдельных бойцов Красной Армии, но и воинских формирований, созданных на территории нашего региона и отсюда ушедших на фронт. Нам важна память обо всех дивизиях, обо всех полках, о каждом батальоне».