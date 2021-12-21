20% россиян хотят вернуть переход на зимнее и летнее время

Россияне по-прежнему не достигли единодушия в вопросе о времени, по которому им удобнее жить: переводя стрелки часов или, как сейчас, находиться в постоянном зимнем времени.

В преддверии самой длинной ночи в году и Дня энергетика 22 декабря сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, по какому времени россияне из всех округов страны хотели бы жить — по постоянному зимнему, как теперь, или по летнему.

По итогу 20% респондентов считают, что было бы лучше вернуться к сезонному переводу часов — зимой на зимнее время, а летом — на летнее. Тех, кто желает оставить все как есть и продолжать жить в постоянном зимнем времени больше, но ненамного — 26% опрошенных. Перейти на постоянное летнее время хотели бы всего 7%.