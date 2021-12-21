Какие профессии будут самыми востребованными в 2022-м?

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» изучили новосибирский рынок труда и составили список наиболее востребованных профессий в Новосибирской области в наступающем году.

«В конце 2021 года дефицит кадров рабочих специальностей привел к росту зарплат в большинстве отраслей. На данную тенденцию повлияли несколько факторов: отток мигрантов, локдауны и введения QR-кодов из-за коронавируса, отголоски «демографической ямы» 90-х, которая выражается в том, что молодых специалистов недостаточно, чтобы заполнить потребность в рабочей силе во многих сферах», – рассказали эксперты. Перечисленные специалистами причины дефицита работников останутся актуальными. Точно так же, как и все востребованные к концу 2021 года профессии останутся востребованными и в 2022 году.

Лидером по объему размещенных предложений для трудоустройства стала вакансия «рабочий персонал». На ее долю пришлось более 12% от всех вакансий «Зарплаты.ру». Самая популярная вакансия-2021 в нашем регионе – грузчик-разнорабочий. Кроме того, в топ самых высокооплачиваемых специальностей 2021 года попали водители, курьеры и слесари.