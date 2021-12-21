Тимур-Ахмат, Космос и Одиссей – какие оригинальные имена новосибирцы дали малышам в уходящем году?

Самыми популярными детскими именами в 2021 году в Новосибирской области стали София и Артем, сообщает VN.ru. По данным регионального ЗАГСа, среди новорожденных Артемами назвали 712 мальчиков, Софиями — 558 девочек. Вторые по распространенности имена — Михаил и Ева, «бронза» — у Александра и Виктории. Также часто за этот год в новосибирских ЗАГСах регистрировали детей под именами Иван, Дмитрий, Роман, Матвей, Алиса, Анна, Варвара и Мария.

В 2021-м многие родители решили проявить оригинальность и дать малышам нетривиальные имена. Вот лишь некоторые из них: Амур, Асгард, Азарий, Белояр, Владомир, Вольдемар, Герберт, Есислав, Елизар, Ещ Златан, Карло, Климентий, Космос, Маркс, Монтгомери, Монте, Нестор, Одиссей, Рамзес, Фирдаус, Фрол, Янислав, Авраам-Узиэль, Тимур-Ахмат, АделекеАлександр и Туан-Ань. Один из малышей вовсе получил сложное имя, состоящее из пяти частей — Давид-Теос-Гор-Дофин-Владимир.

Среди имен для девочек тоже попадались необычные. Это Андреия, Аяна, Велеслава, Велеся, Велеяра, Весна, Евангелия, Забава, Златомира, Златослава, Кайлин, Мальвина, Микаэлла, Мариэлена, Светолика, Северина, Тайна, Хлоя, Феодора, Ясна, АриаднаЛеонилла, Эмили-Киана, Нгок Ту Ань, Роза-Мария, Мельсида-Миа, Биби-Ойша.

Стоит отметить, что в чем-то родителям приходится все же сдерживать свою фантазию. Например, в именах запрещено использовать цифры, числительные, символы и знаки (за исключением дефиса), бранные слова, должности и титулы.