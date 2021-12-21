Непривитых от коронавируса новосибирцев начинают отстранять от работы

В Новосибирской области с 21 декабря начнут отстранять от работы или переводить на дистанционный режим тех, кто не прошел полный курс противоковидной вакцинации. Первую прививку нужно было сделать до 21 ноября, вторую – до 21 декабря.



Отметим, что ранее отстраняли от работы или переводили на удаленный режим и тех, кто не успевал привиться вовремя первым компонентом. Теперь же новосибирцы должны были полностью пройти вакцинацию. Это касается ряда профессий.



Позже список профессиональных категорий граждан, которые обязаны сделать прививку, расширили. Для них установили другие периоды времени, в которые они должны пройти вакцинацию от COVID-19.