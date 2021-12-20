11% новосибирцев решили пойти в отпуск в декабре

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» выяснили, что каждый десятый работающий новосибирец решил взять отпуск в конце 2021-го. По словам экспертов, это связано с желанием увеличить продолжительность отдыха благодаря соседству отпуска и новогодних каникул. При этом чаще в декабрьский отпуск уходят женщины (61%), чем мужчины (39%).

Среди основных причин, по которым новосибирцы решили оформить отпуск зимой – это желание подольше отдохнуть (28%), намерение провести больше времени с семьей (21%). Также декабрь один из самых выгодных месяцев с точки зрения размера отпускных – эту причину указали 16% респондентов, еще 12% опрошенных рассказали про общую усталость к концу года. А 9% признались, что в графике работодателя не было другого свободного времени для отпуска. Затруднились с ответом 14% респондентов.

23% опрошенных намерены все выходные провести дома, а 16% поедут путешествовать. Провести время на природе хотят всего 13% новосибирцев, 11% в это время займутся здоровьем – посетят врачей, сдадут анализы. 7% респондентов не привыкли сидеть, сложа руки – они потратят время на обучение, а 5% займутся спортом. Также 10% опрошенных планируют во время отпуска искать новую работу. Не определились, чем займутся в отпуске в декабре 15% респондентов.