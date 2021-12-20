Новосибирцев приглашают поучаствовать в опросе о качестве обслуживания домов

Мэрия Новосибирска просит жителей города принять участие в онлайн-опросе на тему эффективности управления многоквартирными домами.

«Мэрия города Новосибирска приглашает принять участие в опросе и высказать свое мнение по некоторым вопросам управления многоквартирным домом, оценить работу своих управляющих организаций и готовность личного участия в жизни дома», — говорится в сообщении администрации города.

Новосибирцы могут заполнить онлайн-анкету на сайте poll.novo-sibirsk.ru или Госуслугах. В анкете 11 вопросов.

Жителей спрашивают о том, насколько они довольны работой управляющих организаций, в чем готовы участвовать сами и хотели бы они финансировать отдельно, например, проведение праздников, благоустройство и строительство детских площадок.