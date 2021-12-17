По каким правилам будут проходить новогодние утренники в новосибирских школах и детсадах?

Вопросы организации праздничных мероприятий в период новогодних праздников в детских садах и школах, организации школьного питания, обеспечения безопасности образовательного процесса в школах региона, а также подвоза детей в школы, проведения вакцинации в сфере образования, освоения средств на реализацию национального проекта «Образование» в регионе в 2021 году обсуждались в пятницу, 17 декабря, на заседании оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в 2021/2022 учебном году.

Заседание прошло с участием представителей муниципальных районов и городских округов в формате видеоконференцсвязи под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова. В частности, замгубернатора отметил важность соблюдения всех необходимых мер безопасности, в числе которых разделение потоков детей, оборудование помещений рециркуляторами воздуха, санитайзерами, неукоснительное соблюдение всех необходимых санитарных мер.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по Новосибирской области, в целях снижения рисков распространения ОРВИ и коронавирусной инфекции в период подготовки и проведения новогодних мероприятий для детей рекомендуется обеспечить групповой изоляции в помещениях, закрепленных за группой/классом, минимизации контактов обучающихся из разных групп/классов. Кроме того, обеспечить организацию влажной уборки с применением дезинфицирующих средств в помещениях образовательной организации после каждого проведенного мероприятия, мест общего пользования и контактных поверхностей.

Кроме того, рекомендуется воздержаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в зданиях образовательных организаций, использовать для проведения новогодних утренников формат представлений с соблюдением всех ограничительных мер. Допуск на мероприятие артистов и аниматоров осуществлять при наличии подтвержденных сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания за последние полгода.

Возможность присутствия родителей (законных представителей) обучающихся на новогодних утренниках в образовательных организациях допускается при соблюдении санитарных норм, в том числе: прохождение входного фильтра, соблюдение масочного режима, наличие подтвержденных сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания за последние шесть месяцев.

Сергей Нелюбов подчеркнул, что вопросы безопасной организации детских утренников взяты правительством региона на особый контроль. Основная задача при этом – создать безопасные условия для детей.