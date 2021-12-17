«Инновационная» профессия QR-контролера названа самой скандальной в уходящем году

Сервис «Зарплата.ру» определил самые скандальные профессии-2021. Респонденты рассказали, с представителями каких профессий они больше всего вступали в конфликты. Большинство (10%) назвали контролеров QR-кодов — проверяющих, которые осуществляют допуск в тех местах, где действует QR-система. Кроме того, опрошенные часто ругались с работниками колл-центров.

Чуть меньше выясняли отношения с курьерами (9%) и врачами (8%). По 5% ругались с охранниками, сотрудниками регистратуры в больницах, таксистами, а вот меньше всего возникало скандалов с кондукторами в общественном транспорте — лишь 2%.

Сферу услуг назвали самой проблемной с точки зрения коммуникаций — о трудностях заявила почти треть (32%) респондентов. Также напряженная обстановка складывается в финансовой сфере (бухгалтерия, банки) и продажах (13%), розничной торговле (10%).

Значительная часть респондентов (26%) объясняет конфликты психическим состоянием работников, на которое влияют стрессовые ситуации. Другие считают, что причина кроется в слишком частом общении с незнакомыми людьми (16%) или общем недовольстве работой и жизнью (15%). 10% указали на сложную обстановку в обществе, а еще 6% — на негативные последствия пандемии и ненормированный труд.