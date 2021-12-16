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Вместе с QR-кодом новосибирцев будут просить о предъявлении паспорта

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Об этом сказано в измененном постановлении губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

Вместе с QR-кодом жителей Новосибирской области обязали предъявлять документ, удостоверяющий личность. Об этом сказано в измененном постановлении губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». Документ опубликован на сайте правительства сегодня, 16 декабря.

В тексте постановления говорится, что QR-код (или другой заменяющий его документ) нужно предъявлять в электронном или бумажном виде с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина. Согласно юридическим сервисам, такими документам являются паспорт гражданина РФ, удостоверение личности военнослужащего РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ.

Дата введения постановление в действие не указана, поэтому оно начинает действовать с момента публикации, то есть с 16 декабря.

Напомним, что в настоящее время QR-коды требуют при посещении кинотеатров и театров, ресторанов, кафе и баров, а также аквапарка. С 20 декабря QR-контроль также будут обязаны проходить клиенты заведений бьюти-индустрии: салонов красоты, спа, парикмахерских и т.д.

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