Вместе с QR-кодом новосибирцев будут просить о предъявлении паспорта

Вместе с QR-кодом жителей Новосибирской области обязали предъявлять документ, удостоверяющий личность. Об этом сказано в измененном постановлении губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области». Документ опубликован на сайте правительства сегодня, 16 декабря.



В тексте постановления говорится, что QR-код (или другой заменяющий его документ) нужно предъявлять в электронном или бумажном виде с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина. Согласно юридическим сервисам, такими документам являются паспорт гражданина РФ, удостоверение личности военнослужащего РФ, временное удостоверение личности гражданина РФ.



Дата введения постановление в действие не указана, поэтому оно начинает действовать с момента публикации, то есть с 16 декабря.



Напомним, что в настоящее время QR-коды требуют при посещении кинотеатров и театров, ресторанов, кафе и баров, а также аквапарка. С 20 декабря QR-контроль также будут обязаны проходить клиенты заведений бьюти-индустрии: салонов красоты, спа, парикмахерских и т.д.